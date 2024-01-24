Айдын Зейналов и Александр Рукавишников представили «Школу Рукав»

В старой Москве, там, где Яуза впадет в Москву-реку, где с XVI века начала застраиваться Казённая слобода, недавно появилось современное модное пространство SEREBRO SPACE, где организовываются сложнейшие инсталляции и масштабные медиапроекты. Одни из них - выставка произведений Александра Рукавишникова и его учеников «Школа Рукав» - открылась сегодня.

Выставка продолжает серию кураторских проектов Айдына Зейналова, посвященных творчеству современных российских скульпторов. В экспозиции представлено 30 произведений 22 авторов разных поколений, которые учились у Александра Рукавишникова, в том числе его сына, член-корреспондента РАХ Филиппа Рукавишникова и академика РАХ Айдына Зейналова.

Кто такой Александр Рукавишников?

Новая экспозиция рассказывает о скульптурной школе Александра Рукавишникова, известного московскими монументами, среди которых памятники Олегу Табакову, Муслиму Магомаеву, Александру II у храма Христа Спасителя, Юрию Никулину у цирка на Цветном бульваре, Мстиславу Ростроповичу в Брюсовом переулке, Федору Достоевскому в Москве и в Дрездене, Владимиру Набокову в Монтре.

Александр Рукавишников — третий в династии потомственных скульпторов - народный художник России, действительный член Российской академии художеств, заведующий кафедрой скульптуры Московского государственного художественного института им. В.И. Сурикова. Родился в 1950 году в Москве, с детства учился в мастерской у родителей, в 1974 году окончил суриковский институт. Работы Рукавишникова хранятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, Музея Людвига, Simens, Hermes, John Wilson, в частных и корпоративных коллекциях.

Как завкафедрой скульптуры и композиции в Московском государственном академическом художественном институте им. Сурикова Александр Рукавишников за несколько десятилетий воспитал много учеников, работы которых представлены на выставке.

Отвечая на вопрос «Вестника Кавказа» о том, кто был его учителем, Александр Рукавишников заявил:

Моим учителем был мой папа, очень сильный скульптор. Я берегу его работы, издаю книги. Благодаря этому в мире его начинают узнавать и ценить. В СССР, где он творил, это было невозможно. А сейчас посредством интернета люди видят то, чего он не мог показать в свое время. Он придумал стиль - макро-детализм, монументализировал насекомых, бабочек, жуков, листочки, личинки, куколки, превратил их в скульптуру.

Говоря о том, с какими материалами ему больше всего нравится работать, Александр Рукавишников заметил:

С мехом, с деревом, со стеклом, но больше всего с бронзой. У меня своя литейная мастерская. Любой материал он как бы ведет тебя. Начинаешь работать, а он тебе дальше показывает сам, раскрывается, как живой.

На вопрос о своем любимом сюжете Рукавишников ответил так:

Надеюсь, это мое ноу-хау, один из любимых сюжетов - советское язычество. Я придумал такой термин. Как поется в песне Федора Чистякова: ”Настоящему индейцу завсегда везде ништяк”. Она выражает то, что я хочу изобразить: это советские люди, и опустившиеся, и бомжи, нищие, но я над ними не издеваюсь, я их люблю, уважаю, нахожу в них красоту, изображаю их красивыми.

Кто такой Айдын Зейналов?

Ученик Рукавишникова, скульптор Айдын Зейналов, на которого, по его собственным словам, Рукавишников оказал очень сильное влияние, демонстрирует на выставке свою раннюю работу «Идущий», которая положила начало его творческой карьере. Именно на нее учитель обратил когда-то особое внимание, и в итоге «Идущий» стал первой скульптурой Зейналова, отлитой в бронзе.

Айдын Зейналов — академик Российской академии художеств, член-корреспондент Российской академии художеств, награжден золотой медалью Российской академии художеств (2001), кандидат искусствоведения, учредитель и директор Фонда поддержки научно-образовательной деятельности «Институт междисциплинарных исследований “Интер-Эссэ”». В 2018 году Зейналову было присвоено звание академика флорентийской Академии изящных искусств и рисунка (Accademia delle Arti del Disegno).

Будущий скульптор родился в 1978 году в Москве, профессиональное образование получил в институте им. Сурикова под руководством Рукавишникова. В 2005 году окончил Московский архитектурный институт, факультет «Дизайн архитектурной среды» по специальности «дизайнер». Произведения Зейналова представлены в Московском музее современного искусства, Государственной Третьяковской галерее, Галерее Академии во Флоренции, итальянском Музее современного искусства (MOCA), дворце Медичи во Флоренции. Памятники и скульптурные композиции украшают города России, Италии, Австрии, Германии, Азербайджана, Черногории и Сербии.

Айдын Зейналов о SEREBRO SPACE

Рассказывая о пространстве SEREBRO SPACE, Зейналов заметил:

Мы официально презентовали пространство около полугода назад, но оно существует и действует уже года три. Здесь проводились презентации проектов, памятников, книг. Основная идея, которую я для себя представлял и пытался реализовать, это идея пространства, где собираются люди, жизнь которых посвящена искусству, мысли, творчеству, философии. Идея заключалась в том, чтобы собирать ценителей истории искусства, ценителей классического и современного искусства, выставлять молодых авторов, коллег, с которыми я когда-то учился, приглашать и иметь возможность выставлять именитых мастеров, организовывать вечера диалогов и дискуссий, всё, что могло бы собирать и объединять людей пространства культуры и искусства.

Айдын Зейналов о ”Школе Рукав”

Отвечая на вопрос о названии выставки, Зейналов заявил:

В Суриковском институте я учился у Александра Иулиановича Рукавишникова. Это невероятное везение и это решающий момент с точки зрения моего образования. Масштабные, талантливые, уникальные по содержанию работы Рукавишникова можно встретить во многих городах мира. Сегодняшняя выставка - дань уважения моему учителю, знак благодарности и возможность отметить тот факт, что для меня очень ценна его школа, форма его преподавания, знания, которые я получил, находясь не только в институте под его руководством, но и его мастерской. Это был колоссальный опыт. У Александра Иулиановича фамилия Рукавишников, но принято говорить ”Рукав”. Это такая устоявшаяся формула, и все знают, о ком идет речь. Есть его пространство, которое называется ”Школа Рукав”. Есть плеяда взрослых именитых авторов, которые прошли через эту ”Школу Рукав”. Поэтому выставка так и называется - ”Школа Рукав”.

Что можно увидеть на выставке?

На этой выставке я постарался собрать максимальное количество ребят, которые учились в самое разное время у Александра Иулиановича Рукавишникова. Это очень важно, это очень мотивирующий момент, который позволяет проследить преемственность школы и то, как наблюдая его работы и работы молодых авторов, передается и сохраняется школа.

- Айдын Зейналов.

Кроме работ Айдына Зейналова, Александра и Филиппа Рукавишниковых, в экспозиции также представлены такие мастера как Федор Абрамов, Полина Абрамова, Дмитрий Алексеев, Алексей Благовестнов, Дмитрий Губанов, Галим Долмогомбетов, Грант Гарибян, Анна Дворянкина, Евгения Дубровина, Ольга Помосова, Лада Рещенко, Кирилл Рахматуллин, Фатима Караханова, Нино Самадашвили, Александр Свиязов, Елена Седова, Евгений Тетерин, Татьяна Титова, Кирилл Чижов.

Ребята в основном принесли сюда скульптуры. Еще одна позиция, за которую я борюсь в своих проектах, это экспозиция современных авторов, работающих в форме современного искусства, но в классических материалах, таких как бронза, камень. Мне кажется, очень важно умение сохранять высокий уровень ремесла, независимо от того это современная трактовка или это классическая форма изобразительного искусства.

- Зейналов.

Выставка продлится до 25 февраля.