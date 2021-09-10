Айдын Зейналов: Культурное многообразие стало фундаментом моего творчества

Культурное разнообразие играет важную роль в формировании творческого человека, такое мнение выразил скульптор Айдын Зейналов.

Возможность знакомиться с различными странами, культурами, религиями положительно влияет на воспитание человека, занимающегося творчеством. Об этом заявил в ответ на вопрос "Вестника Кавказа" академик Российской академии художеств, скульптор Айдын Зейналов.

Он привел в пример свое детство и в целом свою жизнь.

"Так получилось, что я родился в Москве, очень много ездил по Ближнему Востоку, потому что отец был дипломатом в российском МИДе. Я увидел практически все страны ближневосточного региона. А по работе сложилось так, что большую часть сознательной жизни я проработал и провел много времени в Европе", – поведал скульптор.

"Начиная с истории Советского Союза, который был очень разным, многонациональным, многосложным, и продолжая историей современной России, которая имеет те же характеристики, что и Советский Союз по многообразию культуры, религии и всего остального, в общем я могу сказать, что я счастливый человек – в том смысле, что формировался я очень разнообразно, и это является для меня большой базой, фундаментом в моем творчестве"

– Айдын Зейналов