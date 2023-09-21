Кремль заявил о предпосылках к миру между Ереваном и Баку

Представитель официальной Москвы Дмитрий Песков заявил о том, что сейчас говорить о сроках заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией преждевременно, однако предпосылки для подписания такого соглашения есть.
"Нет, сейчас вряд ли кто-то возьмется обозначать сроки [выхода на мирный договор], но учитывая, что основной вопрос принадлежности Карабаха как таковой сейчас решен - он был решен и урегулирован решением Армении признать принадлежность Карабаха, - то можно сказать, что существенное продвижение обеспечено" – Дмитрий Песков
Далее он отметил, что есть много технических моментов до того, как будет финализирована работа над этим договором.
Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины
Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.
Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.