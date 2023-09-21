Кремль заявил о предпосылках к миру между Ереваном и Баку

Опубликовано: 16:36, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Предпосылки для мирного договора между Азербайджаном и Арменией есть, но осталось много технических моментов до того, как будет завешена работа над этим договором.

Представитель официальной Москвы Дмитрий Песков заявил о том, что сейчас говорить о сроках заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией преждевременно, однако предпосылки для подписания такого соглашения есть.

"Нет, сейчас вряд ли кто-то возьмется обозначать сроки [выхода на мирный договор], но учитывая, что основной вопрос принадлежности Карабаха как таковой сейчас решен - он был решен и урегулирован решением Армении признать принадлежность Карабаха, - то можно сказать, что существенное продвижение обеспечено" – Дмитрий Песков

Далее он отметил, что есть много технических моментов до того, как будет финализирована работа над этим договором.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.