Россия поддержала мирный атом Ирана

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Там отметили, что не видят признаков того, что Исламская Республика намерена обзавестись ядерным оружием.

Иран не планирует получать ядерное оружие. Об этом сообщил 21 марта пресс-секретарь президента России.

Выступая на брифинге, Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва в данном вопросе исходит именно из этой позиции.

"Мы исходим из тех заявлений иранского руководства и представителей Ирана, что Иран не собирается получать ядерное оружие и таких планов у Ирана нет"

– представитель Кремля

Он также обратил внимание на то, что у Исламской Республики есть право развивать мирную атомную энергетику.

"Иран, как и все другие страны, имеет право на развитие сектора мирного атома, мирной атомной энергии у себя в стране"

– Дмитрий Песков

Он уточнил, что шаги Тегерана по развитию атомной энергетики идут в соответствии с международным правом.

В этой связи он указал на то, что проблему иранской ядерной программы необходимо решать исключительно мирным способом.

"Мы убеждены, что проблема ядерной программы Ирана должна решаться исключительно мирными политико-дипломатическими средствами. И считаем, что для этого имеется все необходимое, для этого необходима лишь политическая воля"

– пресс-секретарь президента РФ

Напомним, ранее источники сообщили, что в своем письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи президент США Дональд Трамп установил срок в 2 месяца для подписания новой ядерной сделки. На прошлой неделе стало известно, что Тегеран и Вашингтон приступили через посредников к консультациям по ядерной программе.

Позиция России по ядерной программе Ирана

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, из чего исходит Россия, представляя свой подход к возможной ядерной сделке между Ираном и США.

"Озвученная Дмитрием Песковым позиция – это еще одно доказательство установления нормальных, деловых отношений между Москвой и Тегераном. Две страны подписали договор о стратегическом партнерстве 17 января этого года, и подход Москвы полностью вписывается в то сотрудничество, которое задекларировано в этом договоре. Поэтому, конечно, это важный момент. С другой стороны, Россия показывает, что она готова решать очень сложные международные проблемы на мировой арене. Этими двумя моментами можно объяснять такую активность России в отношении иранской ядерной программы и посредничества между Тегераном и Вашингтоном", – прежде всего сказал он.

"Также важно, что Россия погружена до определенной степени в мирную ядерную программу Ирана. Россия построила первый блок атомной электростанции в Бушере, он действует. Сейчас ведутся работы еще по двум блокам на этой станции. Поэтому Россия для ядерной программы Ирана – не постороннее государство. Российские специалисты хорошо разбираются во всех тонкостях иранской ядерной проблемы", – добавил Владимир Сажин.

Востоковед обратил внимание на обеспокоенность России обогащением урана в Иране. "Главный вопрос – зачем Ирану 60%-ный уран? В ядерных реакторах на электростанциях применяется уран, обогащенный до 3-5%. Существуют реакторы, работающие на 20%-ном уране, хотя их практически нет. Но что требует 6-%-ного урана? Иранская сторона объясняет, что он используется в медицине и сельском хозяйстве – однако экономисты отмечают, что выгоднее закупать небольшие дозы высокообогащенного для медицинских и аграрных целей, чем самим производить его. Для использования атома в мирных целях просто не нужен 60%-ный уран. Так что вопросы к иранской ядерной программе есть", – отметил он.

"Конечно, только посредничество России не приведет к решению иранской ядерной проблемы. Нужны какие-то договоренности и переговоры между США и Ираном. Именно США ввели очень мощные финансово-экономические санкции против Ирана из-за его ядерной программы. Россия может каким-то образом быть активным деятелем в сведении Вашингтона и Тегерана на одной переговорной площадке. Как известно, президент Дональд Трамп дал два месяца Ирану, чтобы согласиться на переговоры и заключить сделку на американских условиях, иначе летом вполне могут быть удары по ядерным объектам Ирана со стороны США и Израиля. Поэтому здесь задача России состоит в том, чтобы уговорить Иран пойти на переговоры", – продолжил Владимир Сажин.

"Поскольку ядерная сделка 2015 года себя исчерпала, нужен новый договор, который устроил бы и США, потому что именно США будут снимать санкции, и Иран. Основной вклад России здесь будет состоять в контактах именно с иранской стороной, чтобы она пошла на договоренности с США. Затем всем вместе, как это было со сделкой 2015 года – постоянные члены Совбеза ООН, Германия, Евросоюз и Иран – будут на основе согласованных между Вашингтоном и Тегераном действий составлять окончательный документ новой ядерной сделки", – заключил востоковед.