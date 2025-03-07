Россия поддержала мирный атом Ирана

Иран не планирует получать ядерное оружие. Об этом сообщил 21 марта пресс-секретарь президента России.
Выступая на брифинге, Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва в данном вопросе исходит именно из этой позиции.
"Мы исходим из тех заявлений иранского руководства и представителей Ирана, что Иран не собирается получать ядерное оружие и таких планов у Ирана нет"
– представитель Кремля
Он также обратил внимание на то, что у Исламской Республики есть право развивать мирную атомную энергетику.
"Иран, как и все другие страны, имеет право на развитие сектора мирного атома, мирной атомной энергии у себя в стране"
– Дмитрий Песков
Он уточнил, что шаги Тегерана по развитию атомной энергетики идут в соответствии с международным правом.
В этой связи он указал на то, что проблему иранской ядерной программы необходимо решать исключительно мирным способом.
"Мы убеждены, что проблема ядерной программы Ирана должна решаться исключительно мирными политико-дипломатическими средствами. И считаем, что для этого имеется все необходимое, для этого необходима лишь политическая воля"
– пресс-секретарь президента РФ
Напомним, ранее источники сообщили, что в своем письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи президент США Дональд Трамп установил срок в 2 месяца для подписания новой ядерной сделки. На прошлой неделе стало известно, что Тегеран и Вашингтон приступили через посредников к консультациям по ядерной программе.
Позиция России по ядерной программе Ирана
Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, из чего исходит Россия, представляя свой подход к возможной ядерной сделке между Ираном и США.
"Озвученная Дмитрием Песковым позиция – это еще одно доказательство установления нормальных, деловых отношений между Москвой и Тегераном. Две страны подписали договор о стратегическом партнерстве 17 января этого года, и подход Москвы полностью вписывается в то сотрудничество, которое задекларировано в этом договоре. Поэтому, конечно, это важный момент. С другой стороны, Россия показывает, что она готова решать очень сложные международные проблемы на мировой арене. Этими двумя моментами можно объяснять такую активность России в отношении иранской ядерной программы и посредничества между Тегераном и Вашингтоном", – прежде всего сказал он.
"Также важно, что Россия погружена до определенной степени в мирную ядерную программу Ирана. Россия построила первый блок атомной электростанции в Бушере, он действует. Сейчас ведутся работы еще по двум блокам на этой станции. Поэтому Россия для ядерной программы Ирана – не постороннее государство. Российские специалисты хорошо разбираются во всех тонкостях иранской ядерной проблемы", – добавил Владимир Сажин.
Востоковед обратил внимание на обеспокоенность России обогащением урана в Иране. "Главный вопрос – зачем Ирану 60%-ный уран? В ядерных реакторах на электростанциях применяется уран, обогащенный до 3-5%. Существуют реакторы, работающие на 20%-ном уране, хотя их практически нет. Но что требует 6-%-ного урана? Иранская сторона объясняет, что он используется в медицине и сельском хозяйстве – однако экономисты отмечают, что выгоднее закупать небольшие дозы высокообогащенного для медицинских и аграрных целей, чем самим производить его. Для использования атома в мирных целях просто не нужен 60%-ный уран. Так что вопросы к иранской ядерной программе есть", – отметил он.
"Конечно, только посредничество России не приведет к решению иранской ядерной проблемы. Нужны какие-то договоренности и переговоры между США и Ираном. Именно США ввели очень мощные финансово-экономические санкции против Ирана из-за его ядерной программы. Россия может каким-то образом быть активным деятелем в сведении Вашингтона и Тегерана на одной переговорной площадке. Как известно, президент Дональд Трамп дал два месяца Ирану, чтобы согласиться на переговоры и заключить сделку на американских условиях, иначе летом вполне могут быть удары по ядерным объектам Ирана со стороны США и Израиля. Поэтому здесь задача России состоит в том, чтобы уговорить Иран пойти на переговоры", – продолжил Владимир Сажин.
"Поскольку ядерная сделка 2015 года себя исчерпала, нужен новый договор, который устроил бы и США, потому что именно США будут снимать санкции, и Иран. Основной вклад России здесь будет состоять в контактах именно с иранской стороной, чтобы она пошла на договоренности с США. Затем всем вместе, как это было со сделкой 2015 года – постоянные члены Совбеза ООН, Германия, Евросоюз и Иран – будут на основе согласованных между Вашингтоном и Тегераном действий составлять окончательный документ новой ядерной сделки", – заключил востоковед.