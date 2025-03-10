Путин принял приглашение в Турцию

Президент России Владимир Путин принял поступившее ему предложение совершить визит в Турцию. Сроки процесса находятся на стадии согласования.
Президент РФ Владимир Путин готов совершить визит в Турцию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Есть действительно действующее приглашение президента России, и президент России с признательностью принял это приглашение"
– пресс-секретарь президента
Песков коснулся также вопроса о возможных сроках визита. По его словам, они продолжают прорабатываться по дипломатическим каналам.