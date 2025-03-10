Вестник Кавказа

Путин принял приглашение в Турцию

Путин принял приглашение в Турцию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент России Владимир Путин принял поступившее ему предложение совершить визит в Турцию. Сроки процесса находятся на стадии согласования.

Президент РФ Владимир Путин готов совершить визит в Турцию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Есть действительно действующее приглашение президента России, и президент России с признательностью принял это приглашение"

– пресс-секретарь президента

Песков коснулся также вопроса о возможных сроках визита. По его словам, они продолжают прорабатываться по дипломатическим каналам.

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