Вестник Кавказа

Точных сроков беседы Путина и Эрдогана пока нет – Анкара

Точных сроков беседы Путина и Эрдогана пока нет – Анкара
© Фото: сайт президента Турции
В Анкаре сообщили, что телефонный разговор президентов России и Турции могут состояться при необходимости. Ранее СМИ писали о возможной беседе лидеров стран на этой неделе.

В канцелярии турецкого президента рассказали о возможном телефонном разговоре Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным.

Точные сроки телефонной беседы руководителей двух государств в настоящее время не определены и в случае появления конкретики, об этом будет сообщено своевременно, пишет РИА Новости.

В Анкаре также подчеркнули, что президенты России и Турции находятся в постоянном контакте, их переговоры могут состояться при необходимости.  

Ранее издание Hurriyet со ссылкой на источники писало, что Путин и Эрдоган на этой неделе могут провести телефонный разговор.

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