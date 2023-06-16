Кремль: России выгодно сотрудничать с ОАЭ

Опубликовано: 8:12, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Москва заинтересована в сотрудничестве с Абу-Даби.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что российская сторона заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве как с ОАЭ, так и другими странами.

"Здесь абсолютно взаимная заинтересованность в продолжении торгово-экономического сотрудничества с Объединенными арабскими эмиратами, с другими государствами. Взаимодействие продолжается, пустот здесь быть не может"

– Дмитрий Песков

СМИ отмечают, что делегация ОАЭ стала одной из самых представительных на Петербургском международном экономическом форуме в этом году.

Напомним, что летом 2018 года президенты РФ и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подписали декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами.