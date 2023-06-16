Кремль: России выгодно сотрудничать с ОАЭ

Москва заинтересована в сотрудничестве с Абу-Даби.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что российская сторона заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве как с ОАЭ, так и другими странами.
"Здесь абсолютно взаимная заинтересованность в продолжении торгово-экономического сотрудничества с Объединенными арабскими эмиратами, с другими государствами. Взаимодействие продолжается, пустот здесь быть не может"
– Дмитрий Песков
СМИ отмечают, что делегация ОАЭ стала одной из самых представительных на Петербургском международном экономическом форуме в этом году.
Напомним, что летом 2018 года президенты РФ и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подписали декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами.