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Кремль: России выгодно сотрудничать с ОАЭ

Кремль: России выгодно сотрудничать с ОАЭ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Москва заинтересована в сотрудничестве с Абу-Даби.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что российская сторона заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве как с ОАЭ, так и другими странами.

"Здесь абсолютно взаимная заинтересованность в продолжении торгово-экономического сотрудничества с Объединенными арабскими эмиратами, с другими государствами. Взаимодействие продолжается, пустот здесь быть не может"

– Дмитрий Песков

СМИ отмечают, что делегация ОАЭ стала одной из самых представительных на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. 

Напомним, что летом 2018 года президенты РФ и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подписали декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами.

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