Опубликовано: 19:52, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Полеты из северной столицы России в Арабские Эмираты будет совершаться авиакомпания Etihad Airways. Она соединит гавани Санкт-Петербурга и Абу-Даби.

Из Санкт-Петербурга в Абу-Даби теперь можно будет добраться благодаря авиаперевозчику Etihad Airways, сообщает пресс-служба аэропорта северной столицы России.

Новая авиакомпания запустит прямые полеты в центр Арабских Эмиратов 29 октября этого года. Перевозчик планирует выполнять рейсы три раза в неделю. Для полетов пассажирам предоставят лайнер Boeing 787 Dreamliner.

Отмечается, что граждане РФ смогут вылететь из Петербурга в Абу-Даби в среду, пятницу и воскресенье. Как подчеркнули в воздушной гавани, россияне транзитом через столицу ОАЭ могут попасть в города Таиланда, Мальдивы, Сингапур и страны, расположенные в Индокитае.