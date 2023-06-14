Полеты из северной столицы России в Арабские Эмираты будет совершаться авиакомпания Etihad Airways. Она соединит гавани Санкт-Петербурга и Абу-Даби.
Из Санкт-Петербурга в Абу-Даби теперь можно будет добраться благодаря авиаперевозчику Etihad Airways, сообщает пресс-служба аэропорта северной столицы России.
Новая авиакомпания запустит прямые полеты в центр Арабских Эмиратов 29 октября этого года. Перевозчик планирует выполнять рейсы три раза в неделю. Для полетов пассажирам предоставят лайнер Boeing 787 Dreamliner.
Отмечается, что граждане РФ смогут вылететь из Петербурга в Абу-Даби в среду, пятницу и воскресенье. Как подчеркнули в воздушной гавани, россияне транзитом через столицу ОАЭ могут попасть в города Таиланда, Мальдивы, Сингапур и страны, расположенные в Индокитае.