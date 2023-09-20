Кремль рассказал детали переговоров Путина и Пашиняна

Опубликовано: 21:29, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Разговор Путина и Пашиняна подтвердили в Кремле. Стороны обсудили ситуацию в Карабахе. Путин отметил, что российские миротворцы продолжают четко выполнять задачи в регионе.

Президент РФ Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян провели сегодня телефонные переговоры, инициатором стал Ереван.

Как сообщается на сайте Кремля, темой беседы стало последнее развитие событий вокруг Ханкенди.

«Владимир Путин с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта, и приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Ханкенди»

– Кремль

Переговоры будут проходить в четверг при посредничестве руководства миротворческого контингента РФ в регионе.

Российские лидер указал, что миротворцы, несмотря на сложные условия, продолжают четко выполнять поставленные перед ними задачи, мирные жители региона получают всестороннюю помощь, в том числе силами военных медиков.

Путин выразил надежду, что ситуация в регионе в дальнейшем будет развиваться в направлении деэскалации и стабилизации.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.