Ереван: Путин поговорил с Пашиняном о Карабахе

Опубликовано: 20:29, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Президент РФ и премьер Армении обсудили антитеррористическую операцию Азербайджана в Карабахе, информирует кабмин Армении. Ранее о планируемых переговорах сообщил Песков.

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.

Днем 20 сентября представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Москва ожидает согласования сроков телефонных переговоров с армянским руководством. Вечером стороны провели диалог, следует из сообщения пресс-службы правительства Армении.

"Обсуждалась ситуация, которая сложилась в Карабахе. Собеседники коснулись также вопросов двусторонней повестки дня Армения - Россия"

– кабмин Армении

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.