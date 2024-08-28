Когда Кабмин Армении рассмотрит регламент о комиссиях по делимитации?

Пресс-служба армянского правительства назвала дату обсуждения такого важного документа, как положение о совместной работе комиссий по делимитации границы с Азербайджаном.

Армянские власти приступят к рассмотрению регламента о совместной работе комиссий по делимитации государственной границы с Азербайджаном уже через несколько дней, рассказали в пресс-службе Кабмина.

В ведомстве уточнили, что вопрос включен в повестку дня заседания правительства, назначенного на пятое сентября.

В сообщении также говорится, что в положении определяются такие важные вопросы, как организация делимитационных работ, согласование необходимых документов, разработка карты делимитации нужного масштаба, а также деятельность экспертных групп.

Напомним, азербайджанская и армянская комиссии окончили согласование Положения о совместной деятельности в соответствии с Протоколом 8-й встречи комиссий, он был подписан 19 апреля. Сам регламент был подписан несколько дней назад, 30 августа. В данный момент стороны проводят внутригосударственные процедуры.