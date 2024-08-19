Вестник Кавказа

Клубника с опасными пестицидами попала в Россию из Армении

Клубника с опасными пестицидами попала в Россию из Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России обнаружили опасные пестициды в клубнике, завезенной из Армении. Ее должны были выставить на продажу в Москве, Подмосковье и Тульской области.

В клубнике, завезенной в Россию из Армении, найдены опаснейшие пестициды – трифлоксистробин и тебуконазол. Об этом сказано в Telegram-канале Mash.

Наличие этих пестицидов считается небезопасным. Они были обнаружены в партии, которую отобрали на проверку в минувшую среду, 21 августа.

После проведенной экспертизы опасную ягоду сняли с продажи. Как отмечается, она должна была попасть на прилавки торговых точек в Москве, Подмосковье и Тульской области.

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