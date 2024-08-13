Россия и Азербайджан подписали Соглашение о сотрудничестве по карантину растений

Российский Россельхознадзор и азербайджанское Агентство пищевой безопасности заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере карантина растений. Церемония подписания прошла в ходе визита в Баку.

Ведомства России и Азербайджана, занимающиеся ветеринарным и фитосанитарным контролем, подписали Соглашение о сотрудничестве в области карантина растений, рассказали в Россельхознадзоре.

Подписи под ним поставили главы Россельхознадзора и азербайджанского Агентства пищевой безопасности. Сергей Данкверт и Гошгар Тахмазли подписали его сегодня, в ходе госвизита президента РФ в Баку.

В ведомстве напомнили, что российская и азербайджанская стороны готовили текст Соглашения с 2021 года. В частности, в итоговый вариант вошли разделы, посвященные безопасному применению пестицидов и агрохимикатов, а также контролю за ним.

В Россельхознадзоре также рассказали о том, как развивается торговля между странами.

В частности, с января по настоящее время в РФ было поставлено почти 339 тыс т фруктов и овощей из Азербайджана. За весь прошлый год объем поставок составил 352 тыс т.

В ведомстве уточнили, что самый резкий рост показали поставки азербайджанской хурмы – они увеличились более чем на 71%. Свыше чем на 34% увеличились поставки нектаринов, почти на 27% – персиков.

Что касается экспорта из России в Азербайджан, то за 2024 год выросли поставки картофеля и лука – в 2,7 и более чем в 5 раз соответственно.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Баку накануне вечером. Сегодня состоялись его переговоры с Ильхамом Алиевым. По итогам встречи были подписаны документы. На данный момент госвизит российского лидера в Азербайджан уже завершен.