РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Китайский интернет-трафик по Каспию дойдет до Азербайджана

Китайский интернет-трафик по Каспию дойдет до Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Казахстан намерен стать региональным цифровым хабом, для чего построит гипермагистраль Запад – Восток. Она пройдет через всю территорию страны, а далее по подводному кабелю через Каспий подключит к китайскому трафику Азербайджан и страны Европы.

Казахстан планирует построить гипермагистраль Запад - Восток для выхода китайского трафика интернета в Европу.

Магистраль предусматривает выход китайского трафика по территории Казахстана и по подводному кабелю в Азербайджан, и далее в Европу. В то же время в стране будет создан центр обработки данных не ниже уровня Tier-III для транзита и международного трафика, - рассказал на заседании правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает Sputnik Казахстан.

Длина волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря составит 380-400 км, что обеспечит альтернативный маршрут международного транзита данных и привлечет на рынок страны не менее трех технологических компаний.

Проект будет реализован к 2025 году, добавил министр.

Скоростной мобильный интернет заработал в &quot;Долине Нарзанов&quot;

Скоростной мобильный интернет заработал в "Долине Нарзанов"

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1045 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version