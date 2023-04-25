Китайский интернет-трафик по Каспию дойдет до Азербайджана

Казахстан планирует построить гипермагистраль Запад - Восток для выхода китайского трафика интернета в Европу.
Магистраль предусматривает выход китайского трафика по территории Казахстана и по подводному кабелю в Азербайджан, и далее в Европу. В то же время в стране будет создан центр обработки данных не ниже уровня Tier-III для транзита и международного трафика, - рассказал на заседании правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает Sputnik Казахстан.
Длина волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря составит 380-400 км, что обеспечит альтернативный маршрут международного транзита данных и привлечет на рынок страны не менее трех технологических компаний.
Проект будет реализован к 2025 году, добавил министр.