Китайский интернет-трафик по Каспию дойдет до Азербайджана

Опубликовано: 9:53, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Казахстан намерен стать региональным цифровым хабом, для чего построит гипермагистраль Запад – Восток. Она пройдет через всю территорию страны, а далее по подводному кабелю через Каспий подключит к китайскому трафику Азербайджан и страны Европы.

Казахстан планирует построить гипермагистраль Запад - Восток для выхода китайского трафика интернета в Европу.

Магистраль предусматривает выход китайского трафика по территории Казахстана и по подводному кабелю в Азербайджан, и далее в Европу. В то же время в стране будет создан центр обработки данных не ниже уровня Tier-III для транзита и международного трафика, - рассказал на заседании правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает Sputnik Казахстан.

Длина волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря составит 380-400 км, что обеспечит альтернативный маршрут международного транзита данных и привлечет на рынок страны не менее трех технологических компаний.

Проект будет реализован к 2025 году, добавил министр.