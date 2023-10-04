В Северной Осетии подсчитали ущерб от кибермошенничества в 2024 году

Общий ущерб от кибермошенничества в Северной Осетии составил более 300 млн в 2024 году. Большая часть суммы приходится на приостановленные уголовные дела.

В Северной Осетии оценили сумму ущерба от кибермошенничества. По данным республиканского МВД, интернет-мошенники обогатились более чем на 300 млн рублей за год.

Сообщается, что с начала года по середину осени в республике зафиксировано почти 3,3 тыс преступлений с использованием информационных технологий.

Следователям республики удалось раскрыть дела с общей суммой ущерба порядка 30 млн рублей, однако виновники кражи более 270 млн рублей у граждан пока не установлены.

Всего в республике насчитали почти 3,7 тыс случаев покушений на собственность.