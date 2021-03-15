В каких странах дети живут без соцсетей и телефонов?

Парламент Австралии одобрил закон, запрещающий детям младше 16 лет регистрироваться в соцсетях. Хотя 80% австралийцев одобряет такие ограничения, исполнять закон будет непросто, что признают и сами законодатели. Зачем в Австралии запретили соцсети для детей и в каких еще странах несовершеннолетние не могут пользоваться популярными онлайн-платформами?

Австралия

Австралия стала одной из первых стран, принявших довольно жесткое законодательство в отношении использования интернет-ресурсов, точнее социальных сетей детьми. В четверг парламент страны одобрил закон, запрещающий создание аккаунтов детьми, которым меньше 16 лет. По словам Энтони Альбанезе, премьер-министра Австралии, этот закон поможет уберечь психическое здоровье детей от пагубного влияния социальных сетей, в том числе онлайн-буллинга. Корпорации, которые будут допускать регистрацию пользователей младше обозначенного возраста, будут штрафоваться на сумму в $ 32 млн. Пока что неизвестно, какие именно сервисы станут недоступными для детей, а сам закон вступит в силу не ранее, чем через год.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турция

На днях стало известно, что Турция собирается предпринять шаги по защите детей от опасностей сосцетей, запретив их для тех, кто младше 13 лет. Соответствующий законопроект готовит Управление информационных и высоких технологий. Помимо запрета использования социальных сетей и онлайн-платформ, также рассматривается возможность в целом ограничить использование смартфонов детьми до 13 лет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Китай

В 2023 году Китай принял закон, согласно которому все несовершеннолетние не могут пользоваться интернетом с 10 часов вечера до 6 часов утра. Те, кому от 16 до 18 лет, могут проводить онлайн всего два часа в день, те, кому от 8 до 16 лет - час в день, а те, кому до 8 лет - всего 40 минут в день. Интернет-провайдерам в стране было поручено обеспечить осуществление новых правил с помощью программного обеспечения под названием ”Режим для несовершеннолетних”, правда, у родителей есть возможность изменить временные ограничения на своё усмотрение.

© Фото: Лев Любимов/ "Вестник Кавказа"

Южная Корея

В Южной Корее действовал закон, который носил название ”Закон Золушки”. Он запрещал детям до 16 лет играть в онлайн видео-игры с полуночи до 6 утра. Ограничения вступили в силу еще в 2011 году, и действовали до 2021 года. Сегодня количество часов, которое дети в Южной Корее могут проводить, играя в онлайн-игры, определяют их родители или опекуны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Европейский союз

Франция в 2023 году приняла закон, который требует от социальных платформ согласие родителей на регистрацию пользователей, которым меньше 15 лет. Весной 2024 году комиссия, созданная по поручению президента страны, Эммануэля Макрона рекомендовала запретить использование любых мобильных телефонов детьми младше 11 лет и телефонов с выходом в интернет для детей младше 13 лет.

В Нидерландах, начиная с сентября в начальных классах запрещено использование мобильных девайсов - смартфонов, планшетов и смарт-часов. Аналогичный запрет будет действовать для учащихся средней школы с января 2025 года. Власти страны пришли к заключению, что телефоны вредят учебному процессу, снижая концентрацию внимания и эффективность обучения. Аналогичные запреты действуют в Греции и Италии. Германия также рассматривает возможность ограничить использование смарт-устройств в школах.