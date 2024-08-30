Килограммы натуральных волос пытался ввезти мужчина в Грузию

Гражданин Грузии попробовал ввезти на родину незадекларированную продукцию из натуральных волос. Она была найдена в его багаже.

Таможенники провели в аэропорту Тбилиси досмотр гражданина Грузии и обнаружили у него 10 кг незадекларированной продукции из натуральных волос. Об этом рассказали в Службе доходов Минфина республики.

Стоимость продукции превысила 24 тыс лари (свыше $9 тыс).

Как отмечается, волосы были собраны в десятки пучков и упакованы отдельно друг от друга. Все это было найдено в ходе детального осмотра гражданина и его вещей.

Материалы дела переданы Следственной службы Минфина.