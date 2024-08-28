Вестник Кавказа

Военнослужащий погиб при возгорании танка в Грузии

Носилки в коридоре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинский военнослужащий ушел из жизни в Турции. Он получил ожоги при возгорании танка.

В Турции умер 45-летний грузинский военнослужащий, который пострадал при исполнении служебных обязанностей. Соответствующую информацию подтвердили 3 сентября в Минобороны республики.

Капрал получил ожоги при возгорании танка. Случай произошел на базе Сенеки в начале августа.

Грузинские врачи экстренно оказали помощь пострадавшему, после чего его доставили на лечение в клинику в Турции. Накануне стало известно о его смерти.

В Минобороны выразили соболезнования родным и близким погибшего.

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