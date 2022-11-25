Поезд насмерть сбил рабочих в Тбилиси

Трагедия произошла на железной дороге в Тбилиси – в результате несчастного случая погибли два человека. Это были железнодорожные рабочие, уточнили в ГЖД.

Смертельный инцидент случился в Тбилиси с двумя мужчинами, которые работали на железной дороге, говорится в сообщении "Грузинской железной дороги".

ЧП произошло на перегоне между станциями Дидубе и Авчала. На данный момент известно, что поезд, прибывающий из Батуми, сбил двух железнодорожных рабочих.

Сразу после трагедия поезд был остановлен. Пассажиры не пострадали.

Специалисты устанавливают подробности аварии, на месте событий идут следственные действия. Когда они окончатся, поезд снова отправится в путь.