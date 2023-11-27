Вестник Кавказа

КБР направила свыше 20 тонн гумпомощи Палестине

КБР направила свыше 20 тонн гумпомощи Палестине
© Фото: телеграм-канал Казбека Кокова
Глава Кабардино-Балкарии сообщил, что республика направила в Палестину свыше 20 тонн гуманитарной помощи. По его словам, самолет с помощью вылетел из "Жуковского" в Египет.

Самолет Ил-76 с более 20 тоннами гуманитарной помощи от Кабардино-Балкарии отправился в сторону Палестины, сообщил глава региона Казбек Коков.

Он отметил, что лайнер вылетел из "Жуковского" в египетский Эль-Ариш. Самолет привезет продукты и предметы первой необходимости.

Отмечается, что помощь передадут членам общества Красного Полумесяца, а затем - жителям сектора Газа.

В заключение Коков выразил благодарность всем, кто участвует в подготовке и доставке груза.

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