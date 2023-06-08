Как изменился радиационный фон в Крыму?

Превышения уровня радиации в районе Северо-Крымского канала не выявлено. Уровень воды в Северо-Крымском канале не понизился
Превышения норм радиационного фона на Северо-Крымском канале не выявлено. Об этом проинформировали в отеле радиационной и химической биологии Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН.
"Сегодня специалисты отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ снова работают на Северо-Крымском канале. В районе поселка Советское ученые произвели замеры радиационного фона, который на сегодняшний день не превышает 0,1 микрозиверта, что вполовину ниже санитарных норм"
– пресс-служба института
Уточняется, что снижения уровня воды в Северо-Крымском канале не наблюдается.