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Как изменился радиационный фон в Крыму?

Как изменился радиационный фон в Крыму?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Превышения уровня радиации в районе Северо-Крымского канала не выявлено. Уровень воды в Северо-Крымском канале не понизился

Превышения норм радиационного фона на Северо-Крымском канале не выявлено. Об этом проинформировали в отеле радиационной и химической биологии Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН.

"Сегодня специалисты отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ снова работают на Северо-Крымском канале. В районе поселка Советское ученые произвели замеры радиационного фона, который на сегодняшний день не превышает 0,1 микрозиверта, что вполовину ниже санитарных норм"

– пресс-служба института

Уточняется, что снижения уровня воды в Северо-Крымском канале не наблюдается.

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На сколько дней хватит воды Крыму?

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