На сколько дней хватит воды Крыму?

Крымские власти обеспечили надежный водный баланс республики. Это гарантирует водообеспечение полуострова.
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов сообщил о том, что возможное обмеление Северо-Крымского канала из-за подрыва Каховской ГЭС не будет критичным для Крыма. По его словам, запасов воды в республике достаточно: реализация программы обеспечения водой Крыма, уже дает свой результат.
«Запасов воды у нас более чем достаточно, у нас никогда не было такого запаса в водохранилищах… У нас очень хороший, надежный водный баланс, он дает нам гарантированное водообеспечение»
– Владимир Константинов
Далее он отметил, что руководство республики будет наблюдать за ситуацией с Северо-Крымским каналом.