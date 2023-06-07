РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На сколько дней хватит воды Крыму?

На сколько дней хватит воды Крыму?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Крымские власти обеспечили надежный водный баланс республики. Это гарантирует водообеспечение полуострова.

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов сообщил о том, что возможное обмеление Северо-Крымского канала из-за подрыва Каховской ГЭС не будет критичным для Крыма. По его словам, запасов воды в республике достаточно: реализация программы обеспечения водой Крыма, уже дает свой результат.

«Запасов воды у нас более чем достаточно, у нас никогда не было такого запаса в водохранилищах… У нас очень хороший, надежный водный баланс, он дает нам гарантированное водообеспечение»

– Владимир Константинов

Далее он отметил, что руководство республики будет наблюдать за ситуацией с Северо-Крымским каналом.  

Водный коллапс в Астане - жители вышли на улицы

Водный коллапс в Астане - жители вышли на улицы

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1190 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version