На сколько дней хватит воды Крыму?

Опубликовано: 14:37, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крымские власти обеспечили надежный водный баланс республики. Это гарантирует водообеспечение полуострова.

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов сообщил о том, что возможное обмеление Северо-Крымского канала из-за подрыва Каховской ГЭС не будет критичным для Крыма. По его словам, запасов воды в республике достаточно: реализация программы обеспечения водой Крыма, уже дает свой результат.

«Запасов воды у нас более чем достаточно, у нас никогда не было такого запаса в водохранилищах… У нас очень хороший, надежный водный баланс, он дает нам гарантированное водообеспечение»

– Владимир Константинов

Далее он отметил, что руководство республики будет наблюдать за ситуацией с Северо-Крымским каналом.