Водный коллапс в Астане - жители вышли на улицы

Опубликовано: 8:45, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Неделю без воды провели жители двух ЖК в Астане. В городе стоит жара - плюс 37, а воду включают на два-три часа посреди ночи. Возмущенные горожане вышли на улицы с требованием решить проблему. Власти призвали подождать еще несколько дней.

Протест против водной блокады выразили в столице Казахстана жильцы ЖК "Браво", у них, как и у жильцов соседних ЖК уже неделю в разгар жары отключено водоснабжение.

Жители этих многоэтажек уже жаловались на отсутствие воды, однако результата это не дало - аким попросил их потерпеть еще месяц. После это возмущенные люди вышли на улицу.

Горожане перекрыли проезжую часть по улице Нажимеденова накануне вечером, привлекая внимание к проблеме с водоснабжением. В городе стоит 37-градусная жара, а люди уже неделю живу практически без воды - ее включают по ночам, с 02.00 до 05.00.

Теперь местные власти рассказали бедствующим жителям, что такая ситуация продлится еще несколько дней. Проблемой стало то, что застройщик пока не передал водопроводные сети новых ЖК на баланс "Астана Су Арнасы".

"В настоящее время строительной компании необходимо провести дополнительные работы по закольцовке сетей водоснабжения. Планируется, что работы будут проведены в течение 1-2 дней"

– акимат