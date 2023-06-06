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Водоснабжение Астаны наладят в июне

Водоснабжение Астаны наладят в июне
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жители Астаны могут больше не волноваться из-за проблемы водоснабжения: власти практически решили ее, все нужные объекты уже построены, осталось только ввести их в строй.

Проблема водоснабжения в Астане в этом месяце станет менее острой, пообещал вице-премьер Алтай Кульгинов.

По его словам, уже завершено строительство нового водовода для уже действующих насосных станций, в текущем месяце благодаря ему будет получена дополнительная вода, и давление в системе вырастет.

Астанинское водохранилище

Кульгинов подчеркнул, что вопрос с водой в столице решается сразу по нескольким направлениям. Так, на данный момент уже построен водовод с Астанинского водохранилища, сейчас проект - на стадии пусконаладочных работ. После запуска ежедневно он будет давать более 4 тыс кубометров воды.

Водовод с канала Иртыш - Караганда

Однако зампредседателя правительства подчеркнул, что одно Астанинское водохранилище не сможет дать нужные объемы.

"Чтобы системно решить вопрос, нужно проектировать и срочно приступать к строительству водовода с канала Иртыш - Караганда"

– Алтай Кульгинов

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