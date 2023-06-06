Водоснабжение Астаны наладят в июне

Проблема водоснабжения в Астане в этом месяце станет менее острой, пообещал вице-премьер Алтай Кульгинов.
По его словам, уже завершено строительство нового водовода для уже действующих насосных станций, в текущем месяце благодаря ему будет получена дополнительная вода, и давление в системе вырастет.
Астанинское водохранилище
Кульгинов подчеркнул, что вопрос с водой в столице решается сразу по нескольким направлениям. Так, на данный момент уже построен водовод с Астанинского водохранилища, сейчас проект - на стадии пусконаладочных работ. После запуска ежедневно он будет давать более 4 тыс кубометров воды.
Водовод с канала Иртыш - Караганда
Однако зампредседателя правительства подчеркнул, что одно Астанинское водохранилище не сможет дать нужные объемы.
"Чтобы системно решить вопрос, нужно проектировать и срочно приступать к строительству водовода с канала Иртыш - Караганда"
– Алтай Кульгинов