Водоснабжение Астаны наладят в июне

Опубликовано: 14:12, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жители Астаны могут больше не волноваться из-за проблемы водоснабжения: власти практически решили ее, все нужные объекты уже построены, осталось только ввести их в строй.

Проблема водоснабжения в Астане в этом месяце станет менее острой, пообещал вице-премьер Алтай Кульгинов.

По его словам, уже завершено строительство нового водовода для уже действующих насосных станций, в текущем месяце благодаря ему будет получена дополнительная вода, и давление в системе вырастет.

Астанинское водохранилище

Кульгинов подчеркнул, что вопрос с водой в столице решается сразу по нескольким направлениям. Так, на данный момент уже построен водовод с Астанинского водохранилища, сейчас проект - на стадии пусконаладочных работ. После запуска ежедневно он будет давать более 4 тыс кубометров воды.

Водовод с канала Иртыш - Караганда

Однако зампредседателя правительства подчеркнул, что одно Астанинское водохранилище не сможет дать нужные объемы.

"Чтобы системно решить вопрос, нужно проектировать и срочно приступать к строительству водовода с канала Иртыш - Караганда"

– Алтай Кульгинов