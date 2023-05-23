РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Астанинских дачников призвали поливать огороды только ночью

Астанинских дачников призвали поливать огороды только ночью
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Астана столкнулась с дефицитом воды. В этой связи местных дачников призвали поливать огороды в ночное время или использовать техническую воду.

В связи с ростом населения Астаны и увеличивающимися темпами строительства, предприятие по водоснабжения города "Астана Су Арнасы" столкнулось с ограничением проектных мощностей по производству питьевой воды.

В этой связи с началом поливного были введен меры по регулированию давления воды, также был установлен график ее отпуска.

"Просим всех дачников использовать воду для полива исключительно в строго отведенное время с 23:00 до 06:00"

– пресс-служба "Астана Су Арнасы"

Также дачникам предлагается закупать техническую воду. Для решения проблемы летом в Астане будет запущена новая насосная станция.

Опасный огород - дачникам советуют сделать прививку от столбняка

Опасный огород - дачникам советуют сделать прививку от столбняка

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
935 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version