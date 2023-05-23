Астанинских дачников призвали поливать огороды только ночью

Опубликовано: 2:27, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Астана столкнулась с дефицитом воды. В этой связи местных дачников призвали поливать огороды в ночное время или использовать техническую воду.

В связи с ростом населения Астаны и увеличивающимися темпами строительства, предприятие по водоснабжения города "Астана Су Арнасы" столкнулось с ограничением проектных мощностей по производству питьевой воды.

В этой связи с началом поливного были введен меры по регулированию давления воды, также был установлен график ее отпуска.

"Просим всех дачников использовать воду для полива исключительно в строго отведенное время с 23:00 до 06:00"

– пресс-служба "Астана Су Арнасы"

Также дачникам предлагается закупать техническую воду. Для решения проблемы летом в Астане будет запущена новая насосная станция.