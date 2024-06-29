Израиль приготовился атаковать Ливан

Война Израиля с Ливаном может начаться в любой момент, предупреждение озвучил глава израильского Минобороны Йоав Галант. По его словам, развитие событий предопределят действия "Хезболлы".

Армия Израиля может неожиданно начать наступление на Ливан, заявил министр обороны страны Йоав Галант.

Слова главы оборонного ведомства приводит Times of Israel.

Галант уточнил, что на данный момент на северном направлении боевые действия Израиля ограничены, однако положение может поменяться в любое время.

"Мы используем небольшую часть сил ЦАХАЛ, но все может измениться за секунду, от главного удара на юге до главного удара на севере, и это будет быстро, неожиданно и очень резко"

– Галант

Министр уточнил, что толчком для таких радикальных изменений могут стать шаги ливанской "Хезболлы".

С другой стороны, обратил внимание глава Минобороны, Израиль готов пойти на переговоры с "Хезболлой", однако для этого потребуется, во-первых, желание вести диалог со стороны ливанских радикалов, а во-вторых – согласие их на отход от границы за реку Литани, в соответствии с резолюцией ООН.