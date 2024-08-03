Вестник Кавказа

Новый сад фундука появится на Ставрополье

Новый сад фундука появится на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Ореховый" инвестпроект планируется реализовать в ближайшие годы в Ставропольском крае. В год фундучный сад будет давать почти 80 т ореха. На новом предприятии будет создано 15 рабочих мест.

Новый ореховый сад будет разбит в Изобильненском районе, подробности рассказал глава краевого Минэкономразвития Денис Полюбин.

По его словам, объект будет создавать компания "КрайСервис". В саду можно будет собирать 79 т ореха ежегодно.

"Объем инвестиций составит 105 млн рублей"

– Полюбин

Министр отметил, что, благодаря саду, работу смогут найти 15 человек.

"КрайСервис" – владелец яблоневого сада. У компании также есть сортировочная линия и фруктохранилище. Кроме яблок разных сортов, компания выращивает и черешню.

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