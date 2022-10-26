В ингушской Назрани заработал технопарк "Кванториум"

В ингушской Назрани сегодня открылся школьный технопарк "Кванториум", который станет новой точкой притяжения детей и важным дополнением к школьной программе: полученные знания здесь можно будет применить на практике.

У маленьких жителей ингушской Назрани появилась новая точка притяжения – детский школьный технопарк "Кванториум", который сегодня открыл в городской гимназии №1 глава Минобрнауки Ингушетии Ахмед-Башир Цороев, сообщили в пресс-службе министерства.

"Кванториум" - инвестиция в будущее нашей молодежи. На его площадке собрано современное оборудование, которое будет использоваться на занятиях, разработанных по передовым образовательным стандартам. Это создаст для детей уникальные возможности для реализации научных проектов"

- Ахмед-Башир Цороев

Новый "Кванториум" - это современный комплекс лабораторий, который притягивает детей как магнитом: ведь здесь самому можно на практике проверить все то, что в теории узнали на занятиях по физике, химии, биологии, а также попробовать себя в роли программиста, специалиста по робототехнике и во многом другом, передает "Интерфакс".

И это не просто интересно, но и перспективно: ведь именно здесь можно получить навыки в будущей любимой профессии, подготовиться к конкурсам и олимпиадам, да и просто блеснуть новыми знаниями и развить свой талант.

Конечно, это и огромное подспорье для учителей – новый центр поможет детям на практике закрепить свои знания в естественно-научной, технологической областях, а также сформировать у них критическое и креативное мышление.