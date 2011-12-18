Выживший в Охотском море сегодня вернется домой

В Магадане из больницы выписали Михаила Пичугина, который два месяца провел в море в дрейфующей лодке и был чудом спасен. Сегодня мужчина вернется домой.

Вышивший в течение 67 дней в Охотском море Михаил Пичугин летит домой в Улан-Удэ, его здоровье нормализовалось, его выписывают из больницы.

Более двух недель Пичугин, случайно спасенный траулером "Ангел" в Охотском море, провел в Магаданской областной больнице. На данный момент у медиков нет опасений по состоянию его здоровья. Во вторник мужчина вылетает в Улан-Удэ, где проживает. С оплатой перелета помогли магаданские власти.

Короткий семейный выход в море, чтобы посмотреть китов, обернулся трагедией. В путешествие в начале августа отправились Михаил, его брат и племянник, но выжил только Михаил. Морской поход был рассчитан на трое суток, однако у судна вышел из строя мотор, начался дрейф. Связь с туристами оборвалась 9 августа, месяц длились поиски, но результата не было. В итоге спустя более чем два месяца рыбаки в море случайно заметили дрейфующую лодку - в ней они нашли два тела и изможденного выжившего Михаила Пичугина.