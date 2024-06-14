Вестник Кавказа

По Дону будут ходить еще пять скоростных судов

По Дону будут ходить еще пять скоростных судов
© Фото: правительство Ростовской области
К 2027 году в акватории Дона на рейсовые маршруты выйдут еще пять судов на подводных крыльях – один "Валдай" и четыре "Метеора" пополнят парк судов донской транспортной компании "СПК "Дон".

Скоростных пассажирских судов по Дону будет ходить больше - власти Ростовской области планируют закупить еще четыре таких судна на подводных крыльях, рассказали в правительстве региона.

Уже до конца текущего 2024 года к берегам Дона придет "Метеор 120Р", который выйдет на маршрут от порта Таганрог до станицы Романовской с наступлением весенней навигации 2025 года, в перспективе его маршрут могут продлить до города Калач-на-Дону в соседней Волгоградской области, передает "АиФ-Ростов".

В 2026 году регион получит один "Валдай 45Р" и еще один "Метеор 120Р", а спустя год донская транспортная компания "СПК "Дон" получит еще два "Метеора М", если успеет заключить контракт до середины 2025 года.

Напомним, компания, учредитель которой – Минтранс Ростовской области, с конца марта прошлого 2023 года перевезли на двух "Валдаях 45Р" более 18 тыс пассажиров, выполнив более 1200 рейсов.

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