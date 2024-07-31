Вестник Кавказа

Российские телеканалы требуют у Google астрономическую неустойку

Российские телеканалы требуют у Google астрономическую неустойку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американской транснациональной корпорации Google придется заплатить 17 российским телеканалам астрономическую неустойку в 2 ундециллиона рублей – сумму настолько гигантскую, что такую цифру сложно записать обычными нулями.

Сумма требований российских телеканалов к американской корпорации Google, владеющей видеохостингом YouTube, из-за блокировки их аккаунтов, на очередном заседании суда, прошедшего накануне, возросла до 2 ундециллионов рублей, и пока компания не восстановит доступ, неустойка только будет расти.

Чтобы понять, о какой сумме идет речь, ундециллион - это единица с 36 нулями, и ее проще записать словами, а не цифрами, пишет РБК.

Пострадавшими в качестве третьих лиц выступают телеканалы "Звезда", "Первый канал", телеканалы компании ВГТРК ("Россия 1", "Россия 24" и другие), "Парламентское телевидение", "Москва Медиа", "ТВ-Центр", НТВ, ОТР, "360" и ряд других российских СМИ.

Требованием российского суда к компании было восстановить все их аккаунты на YouTube, в противном случае взыскать с компании неустойку. Требование включает и пеню за каждый день неисполнения в размере 100 тыс рублей, общая сумма неустойки не ограничивается.

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