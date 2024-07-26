YouTube в России начинает лихорадить

Минувшей ночью россияне почувствовали на себе серьезные проблемы в работе видеохостинга YouTube – сбоил популярный ресурс в Москве и Санкт-Петербурге, в обоих областях и в донском регионе.

В России начинает "глючить" популярный у наших жителей видеохостинг YouTube – с часа ночи сервис в обеих столицах работал с перебоями, за два часа поступило около 200 жалоб на его работу, сообщили в профильных сервисах.

Большинство жалоб поступило из Москвы, своими проблемами москвичи делились с порталом "Сбой.рф", передает РИА Новости.

Впрочем, работа хоть и популярного, но сомнительного хостинга давно вызывает нарекания, и не по скорости, а по содержанию – руководство компании не раз нарушало российское законодательство, что вынуждает применять заградительные меры.

Напомним, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в минувший вторник заявлял, что в ближайшем будущем скорость YouTube снизится до 70%. По его словам, судьба видеохостинга в России зависит от администрации ресурса.