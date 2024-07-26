Россиян готовят к блокировке YouTube

Представитель МИД РФ заявил о том, что россиянам нужно активно изучать отечественный видеохостинг Rutube. По его словам, YouTube не является политически нейтральной платформой, так как хостинг отрабатывает политические установки США.

Российское внешнеполитического ведомство призвало сограждан быть более активными в освоении видеохостинга отечественного производства под названием Rutube.

По словам замдиректора департамента информации и печати ведомства, сейчас на этой площадке есть официальный канал внешнеполитического ведомства, на котором проходят прямые трансляции ведомства, есть видеоархив МИД.

"Напомню, что наше министерство первым среди российских федеральных ведомств, а именно 7 апреля 2021 года, запустило на площадке Rutube свой официальный канал. Туда также был перенесен видеоархив МИД, а это более 5,5 тыс. видео"

– Андрей Настасьин

Далее он обратил внимание на то, что YouTube нельзя назвать политически нейтральной платформой. По его словам, хостинг отрабатывает политические установки США.

В минувший вторник глава комитета ГД по информполитике заявлял, что в ближайшем будущем скорость YouTube снизится до 70%. По его словам, судьба видеохостинга в России зависит от администрации ресурса.

"В том случае, если политика площадки не изменится, «ничего хорошего его здесь не ждет"

– Александр Хинштейн

Ранее сообщалось, что YouTube стал блокировать каналы блогеров, поддерживающих политику российских властей.