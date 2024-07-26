Россиян готовят к блокировке YouTube

Российское внешнеполитического ведомство призвало сограждан быть более активными в освоении видеохостинга отечественного производства под названием Rutube.
По словам замдиректора департамента информации и печати ведомства, сейчас на этой площадке есть официальный канал внешнеполитического ведомства, на котором проходят прямые трансляции ведомства, есть видеоархив МИД.
"Напомню, что наше министерство первым среди российских федеральных ведомств, а именно 7 апреля 2021 года, запустило на площадке Rutube свой официальный канал. Туда также был перенесен видеоархив МИД, а это более 5,5 тыс. видео"
– Андрей Настасьин
Далее он обратил внимание на то, что YouTube нельзя назвать политически нейтральной платформой. По его словам, хостинг отрабатывает политические установки США.
В минувший вторник глава комитета ГД по информполитике заявлял, что в ближайшем будущем скорость YouTube снизится до 70%. По его словам, судьба видеохостинга в России зависит от администрации ресурса.
"В том случае, если политика площадки не изменится, «ничего хорошего его здесь не ждет"
– Александр Хинштейн
Ранее сообщалось, что YouTube стал блокировать каналы блогеров, поддерживающих политику российских властей.