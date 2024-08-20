Вестник Кавказа

Астрахань на пять лет возглавил Игорь Редькин

Астрахань на пять лет возглавил Игорь Редькин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня депутаты городской думы Астрахани на своем заседании тайным голосованием избрали нового главу города – на ближайшие пять лет им стал Игорь Редькин, возглавлявший до этого Наримановский район области.

Депутаты думы Астрахани сегодня на пленарном заседании большинством голосов избрали Игоря Редькина главой муниципального образования "Городской округ город Астрахань".

"По результатам тайного голосования главой Астрахани избран Игорь Анатольевич Редькин"

- спикер гордумы Игорь Седов

За главу Наримановского района Астраханской области Игоря Редькина отдали свои голоса 24 депутата, другие кандидаты - Александр Календр и Андрей Габриэлов - набрали лишь четыре и один голос, передает "Интерфакс".

Подведения итогов тайного голосования новый сити-менеджер принял присягу и вступил в должность сроком на 5 лет.

Всего на высокую должность претендовали шесть кандидатов, но конкурсная комиссия выбрала лишь трех из них, которых и представила на голосование депутатам гордумы.

Пост главы города с июня 2022 года занимал Олег Полумордвинов, после его отставки 14 июня 2024 года обязанности главы Астрахани исполнял Назар Кучерук.

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