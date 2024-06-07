Астрахань станет другой после преображения

В скором времени Астрахань радикально изменит свой облик – в городе активно ведется обновление инфраструктуры, которое сделает его неузнаваемым, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Астраханской области.

Уже к сентябрю Астрахань не узнают ни гости, ни сами жители города, пообещал в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Комплексное благоустройство центральных магистралей областного центра активно продолжается. Специалисты нанесли дорожную разметку термопластиком, который значительно долговечнее, менее чувствителен к перепадам температур и имеет светоотражающий эффект. Работы выполнили на Аэропортовском шоссе, улицах Боевая, Адмиралтейская и Тредиаковского. Всего по такой технологии разметили более 40 км городских дорог"

- Игорь Бабушкин

Совершенно другими станут и городские дороги, что, безусловно, порадует местных автолюбителей – уже "залатаны" все дорожные ямы, вызывавшие их массовое недовольство, заодно коммунальщики привели в порядок контейнерные площадки. Изменится и внешний облик областного центра – с его улиц исчезнут назойливые рекламы, а фасады домов приведут в порядок. Да – шума на улицах тоже станет меньше: вскоре городские власти начнут устанавливать на них шумозащитные экраны, добавил глава региона.