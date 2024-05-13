Новые проекты АПК Астрахань будет развивать за счет инвестиций

В скором времени в Астраханской области заработают новые аграрно-промышленные комплексы, на которых будут выращивать рис и легендарные астраханские помидоры – их построят на средства инвесторов.

В ближайшем будущем в Астраханской области заработают новые агропромышленные комплексы (АПК) по производству риса и выращиванию томатов, а также морозильный комплекс для овощей и картофеля – соглашения об этом на ПМЭФ-2024 подписали губернатор Игорь Бабушкин и астраханские компании, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Так, в строительство комплекса по выращиванию риса в Камызякском районе области ООО "ДИАС" вложит 209,5 млн рублей – на эти средства будет реконструирована мелиоративная система под капризную влаголюбивую культуру, передает "Интерфакс".

Чуть позже, в 2026 году, в Икрянинском районе области заработает еще один АПК, в состав которого войдут хозяйство по выращиванию томатов и завод по их переработке, который за 400 млн рублей построит ООО "Ольвера".

АПК станет третьим в регионе, он будет выращивать 15 тыс т томатов в сезон, а его завод перерабатывать ароматные легендарные астраханские помидоры в томатные концентраты: пасту, пульпу, пассат и соусы, выпуская их в объеме 5 тыс т.

Еще одним предприятием АПК, в которое вложит свои средства в размере 310 млн рублей ООО "Билд", станет морозильный комплекс по производству овощей и картофеля – он заработает до 2025 года. Также на нем будут выпускать и замораживать картофель фри, а всего он будет производить 50 тыс т продукции в год.

Напомним, АПК в Астраханской области одна из ведущих отраслей экономики, всего на территории региона работает 183 сельхозпредприятия.