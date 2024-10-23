Ильхам Алиев поздравил президента Узбекистана с успешными выборами

Азербайджанский президент Ильхам Алиев поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с успешной организацией выборов в нижнюю палату парламента (Олий Мажлиса) РУз.
В поздравительном письме Ильхам Алиев подчеркнул, что голосование, которое впервые в истории страны прошло по смешанной избирательной системе, снова ярко продемонстрировало приверженность Узбекистана принципам демократического строительства.
По словам президента Азербайджана, итоги голосования представляют собой проявление веры и доверия народа страны к политическому курсу Мирзиеева. Ильхам Алиев также назвал их выражением реальной поддержки заслуг президента в дальнейшем развитии и наращивании мощи страны.
Глава азербайджанского государства пожелал успехов в работе нижней палате Олий Мажлиса в новом составе.
"Пользуясь случаем, еще раз передаю Вам сердечные поздравления, желаю крепкого здоровья, счастья, новых успехов и достижений в высшей государственной деятельности во имя благополучия и процветания братского народа Узбекистана"
– Ильхам Алиев