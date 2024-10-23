Вестник Кавказа

Ильхам Алиев поздравил президента Узбекистана с успешными выборами

Ильхам Алиев поздравил президента Узбекистана с успешными выборами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с успешным проведением выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана, которые состоялись накануне.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с успешной организацией выборов в нижнюю палату парламента (Олий Мажлиса) РУз.

В поздравительном письме Ильхам Алиев подчеркнул, что голосование, которое впервые в истории страны прошло по смешанной избирательной системе, снова ярко продемонстрировало приверженность Узбекистана принципам демократического строительства.

По словам президента Азербайджана, итоги голосования представляют собой проявление веры и доверия народа страны к политическому курсу Мирзиеева. Ильхам Алиев также назвал их выражением реальной поддержки заслуг президента в дальнейшем развитии и наращивании мощи страны.

Глава азербайджанского государства пожелал успехов в работе нижней палате Олий Мажлиса в новом составе.

"Пользуясь случаем, еще раз передаю Вам сердечные поздравления, желаю крепкого здоровья, счастья, новых успехов и достижений в высшей государственной деятельности во имя благополучия и процветания братского народа Узбекистана"

– Ильхам Алиев

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