Выборы в Узбекистане: в парламент прошли все пять партий, большинство – у УзЛиДеП

В Узбекистане состоялись парламентские выборы. Большинство сохранила правящая Либерально-демократическая партия Узбекистана.

Итоги прошедших в Узбекистане выборов не стали неожиданностью для фаворита – правящей Либерально-демократическая партии (УзЛиДеП). Партия сохранила большинство в парламенте страны, также в представительный орган прошли еще пять политических партий.

Либерально-демократическая партия Узбекистана получила 34,75%, Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") – 18,82%, Социал-демократическая партия Узбекистана "Адолат" ("Справедливость") набрала 16,2%, Народно-демократическая партия Узбекистана - 13,12%, Экологическая партия Узбекистана – 13%.

С учетом голосов по мажоритарной системе УзЛиДеП набрала 42,7%, что обеспечило партии 64 мандата. Это на 11 мест больше, чем партия получила по итогам выборов 2019-2020 годов.