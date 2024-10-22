Вестник Кавказа

Выборы в Узбекистане: в парламент прошли все пять партий, большинство – у УзЛиДеП

Выборы в Узбекистане: в парламент прошли все пять партий, большинство – у УзЛиДеП
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Узбекистане состоялись парламентские выборы. Большинство сохранила правящая Либерально-демократическая партия Узбекистана.

Итоги прошедших в Узбекистане выборов не стали неожиданностью для фаворита – правящей Либерально-демократическая партии (УзЛиДеП). Партия сохранила большинство в парламенте страны, также в представительный орган прошли еще пять политических партий. 

Либерально-демократическая партия Узбекистана получила 34,75%, Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") – 18,82%, Социал-демократическая партия Узбекистана "Адолат" ("Справедливость") набрала 16,2%, Народно-демократическая партия Узбекистана - 13,12%, Экологическая партия Узбекистана – 13%. 

С учетом голосов по мажоритарной системе УзЛиДеП набрала 42,7%, что обеспечило партии 64 мандата. Это на 11 мест больше, чем партия получила по итогам выборов 2019-2020 годов.

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