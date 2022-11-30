Вестник Кавказа

Весь Казахстан завтра останется без радио и телевидения

Весь Казахстан завтра останется без радио и телевидения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже предстоящей ночью, 30 октября, в Казахстане будут отключены все радиостанции и телестанции – с 3 часов ночи на 14 часов страна останется без средств массовой информации.

Предстоящей ночью, в 3 часа, в Казахстане отключат все теле- и радиостанции страны – информационная пауза продлится до 17 часов из-за планового обслуживания передатчиков.

"30 октября с 3.00 до 17.00 будет временно приостановлена ретрансляция телерадиоканалов по всей территории Казахстана"

- "Казтелерадио"

Такие отключения в стране – нормальная практика они происходят раз в квартал, причем на профилактику отключаются все виды сетей, включая спутниковую, цифровую и аналоговую, передает Sputnik Казахстан.

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