Весь Казахстан завтра останется без радио и телевидения

Уже предстоящей ночью, 30 октября, в Казахстане будут отключены все радиостанции и телестанции – с 3 часов ночи на 14 часов страна останется без средств массовой информации.

Предстоящей ночью, в 3 часа, в Казахстане отключат все теле- и радиостанции страны – информационная пауза продлится до 17 часов из-за планового обслуживания передатчиков.

"30 октября с 3.00 до 17.00 будет временно приостановлена ретрансляция телерадиоканалов по всей территории Казахстана"

- "Казтелерадио"

Такие отключения в стране – нормальная практика они происходят раз в квартал, причем на профилактику отключаются все виды сетей, включая спутниковую, цифровую и аналоговую, передает Sputnik Казахстан.