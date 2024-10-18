Вестник Кавказа

ДТП в Ингушетии сегодня: машина врезалась в столб – есть раненые

ДТП в Ингушетии сегодня: машина врезалась в столб – есть раненые
© Фото: МЧС Ингушетии
Авария с участием одного автомобиля произошла сегодня в Сунже, рассказали в МЧС Ингушетии. Ведомство опубликовало и фото с места происшествия. В результате есть пострадавшие, они были госпитализированы.

Автоавария случилась сегодня в Сунже, подробности рассказали в МЧС Ингушетии.

ДТП произошло днем – сигнал спасатели получили в 15:42 мск.

Прибыв на место аварии, работники экстренных служб выяснили, что водитель "Лада Приора" врезался в столб ЛЭП. Предварительно установлено, что он не справился с управлением.

В результате аварии ранены два человека. За ними приехала скорая, которая и доставила их в районную больницу в Сунже.

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