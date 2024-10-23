Вестник Кавказа

Обладателем "Золотого мяча" стал Родри

Родри
© Фото: соцсети футбольного клуба “Манчестер Сити“
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри получил "Золотой мяч". Этим летом он в составе сборной Испании стал чемпионом Европы.

Вечером 28 октября в Париже состоялась церемония вручения "Золотого мяча". Торжественное мероприятие проходило в театре "Шатли".

Приз лучшему футболисту года по версии France Football стал полузащитник сборной Испании Родри, выступающий за "Манчестер Сити".

Напомним, в сезоне 2023/24 испанец в составе "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, а также выиграл клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. Кроме того, вместе со сборной Испании стал чемпионом Европы.

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