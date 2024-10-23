Обладателем "Золотого мяча" стал Родри

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри получил "Золотой мяч". Этим летом он в составе сборной Испании стал чемпионом Европы.
Вечером 28 октября в Париже состоялась церемония вручения "Золотого мяча". Торжественное мероприятие проходило в театре "Шатли".
Приз лучшему футболисту года по версии France Football стал полузащитник сборной Испании Родри, выступающий за "Манчестер Сити".
Напомним, в сезоне 2023/24 испанец в составе "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, а также выиграл клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. Кроме того, вместе со сборной Испании стал чемпионом Европы.