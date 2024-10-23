Митинг оппозиции в Тбилиси окончен

Акция протеста против результатов выборов, которая проходила сегодня у здания парламента Грузии, продолжалась около двух часов и завершилась без каких-либо инцидентов. Часть демонстрантов остается на площади, остальные расходятся по домам.

Протесты в Тбилиси против итогов парламентских выборов завершились, никаких эксцессов не произошло. Об окончании митинга сообщили сами организаторы.

После этого объявления был включен гимн Евросоюза, затем участники стали покидать место демонстрации. Впрочем, некоторые все же остаются на площади и рядом, пишет ТАСС.

Кроме того, остается заблокирован для транспорта проспект Руставели. На нем ведут дежурство правоохранители.

Ранее в ходе акции один из лидеров партии ЕНД Георгий Вашадзе назвал ключевое требование оппозиции. По его словам, оно заключается в проведении новых выборов в парламент.