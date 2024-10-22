Российские спортсмены примут участие в чемпионате мира по сап-серфингу в США

Менее месяца осталось до ЧМ по сап-серфингу в США. Свое участие в нем подтвердили российские спортсмены.

Спортсмены из России намерены принять участи в чемпионате мира по сап-серфингу, который пройдет в двадцатых числах ноября в Соединенных Штатах. Об этом рассказала лидер российской сборной Наталья Новицкая.

"По информации на сегодняшний день, в этом чемпионате мира планируют выступить трое россиян, включая меня. У всех нас есть нейтральный статус, без которого невозможно участие в турнирах под эгидой ICF"

– Наталья Новицкая

Она подчеркнула, что они получили официальные приглашения на это первенство, что позволило им легко получить въездные визы, передает ТАСС.

Напомним, ЧМ по сап-серфингу стартует в Сарасоте 20 ноября, а завершится – 24-го.