Вестник Кавказа

Производство Samsung откроется в Казахстане

Продажа стиральных машин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В следующем году в Казахстане начнут производить бытовую технику Samsung. Предприятие по производству планируется запустить в начале года.

Казахстан с 2025 года начнет производить бытовую технику Samsung, объявил сегодня министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

«Мы ставим себе задачу по масштабированию производства товаров народного потребления путем привлечения международных инвесторов. Samsung – запуск 1 квартал 2025 года, HKC, Siemens»

– министр

Он напомнил, что в настоящее время в республике уже производится различная техника для дома в сотрудничестве с такими брендами, как Xiaomi, Artel и другими.

Производство бытовой техники в Казахстане - одно из важнейших направлений в машиностроении, учитывая потенциал рынка ЕАЭС, отметил министр.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1065 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Китай откроет 20 новых предприятий в Узбекистане

Китай откроет 20 новых предприятий в Узбекистане

Уникальные БАДы для спортсменов создали в Казахстане

Уникальные БАДы для спортсменов создали в Казахстане

Иран нарастил производство мяса

Иран нарастил производство мяса

Новый шафрановый завод открывается в Джизаке

Новый шафрановый завод открывается в Джизаке

Производство сахара в Узбекистане наладит Египет

Производство сахара в Узбекистане наладит Египет

Казахстан на 20% нарастил производство лекарств

Казахстан на 20% нарастил производство лекарств

Медный кластер появится на востоке Казахстана

Медный кластер появится на востоке Казахстана

Дагестан и Узбекистан начнут совместно выпускать текстиль

Дагестан и Узбекистан начнут совместно выпускать текстиль

Дагестан поможет Узбекистану с обувью

Дагестан поможет Узбекистану с обувью

В Узбекистане запустят производство кроссовера Kia Sonet

В Узбекистане запустят производство кроссовера Kia Sonet

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы