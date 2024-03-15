Производство Samsung откроется в Казахстане

В следующем году в Казахстане начнут производить бытовую технику Samsung. Предприятие по производству планируется запустить в начале года.

Казахстан с 2025 года начнет производить бытовую технику Samsung, объявил сегодня министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

«Мы ставим себе задачу по масштабированию производства товаров народного потребления путем привлечения международных инвесторов. Samsung – запуск 1 квартал 2025 года, HKC, Siemens»

– министр

Он напомнил, что в настоящее время в республике уже производится различная техника для дома в сотрудничестве с такими брендами, как Xiaomi, Artel и другими.

Производство бытовой техники в Казахстане - одно из важнейших направлений в машиностроении, учитывая потенциал рынка ЕАЭС, отметил министр.