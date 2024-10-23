Вестник Кавказа

ЦИК Грузии пересмотрит итоги выборов в парламент

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
На несколько избирательных участках Грузии будут пересмотрены результаты парламентских выборов, прошедших 26 октября. Решение об этом принял ЦИК.

Результаты парламентских выборов в Грузии будут пересмотрены на нескольких участках по всей стране, рассказали в ЦИК.

Члены комиссии пересчитают итоги на 5 избирательных участках во всех округах. Их выбрали случайным образом при помощи жеребьевки.

Пересчет голосов начнется сегодня в 12:00 по местному времени (11:00 по мск) во всей стране, в 17:00 (16:00 мск) пересмотр результатов пройдет в Тбилиси.

Отметим, что международные наблюдатели (БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ) признали легитимность выборов и отметили хорошую организацию голосования, однако они зафиксировали ряд нарушений – дисбаланс в финансировании партий, давление на избирателей и бюджетников.

Оппозиция решительно отказалась признавать выборы, где победила правящая с 2012 года партия «Грузинская мечта» с 53,59%. По этому поводу накануне в Тбилиси произошел митинг у здания парламента.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
750 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Министры ЕС глубоко обеспокоены выборами в Грузии

Министры ЕС глубоко обеспокоены выборами в Грузии

США предупредили Грузию о последствиях отказа от евроатлантического пути

США предупредили Грузию о последствиях отказа от евроатлантического пути

Митинг оппозиции в Тбилиси окончен

Митинг оппозиции в Тбилиси окончен

Оппозиция озвучила главное требование к властям Грузии

Оппозиция озвучила главное требование к властям Грузии

Виктор Орбан прилетел в Тбилиси с официальным визитом

Виктор Орбан прилетел в Тбилиси с официальным визитом

Протесты против итогов парламентских выборов начались в Грузии

Протесты против итогов парламентских выборов начались в Грузии

&quot;Грузинская мечта&quot; победила. Что дальше?

"Грузинская мечта" победила. Что дальше?

Оппозиция готовится к протестам в Тбилиси

Оппозиция готовится к протестам в Тбилиси

Когда Евросоюз определится с позицией по итогам выборов в Грузии?

Когда Евросоюз определится с позицией по итогам выборов в Грузии?

Вмешательство России в выборы в Грузии надумано – депутат ЕП

Вмешательство России в выборы в Грузии надумано – депутат ЕП

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы