Аренду земли под глэмпинги упростят на Ставрополье

Губернатор Ставропольского края выпустил документ, согласно которому компании смогут в упрощенном виде арендовать земли под устройство глэмпингов. В региональном правительстве перечислили основные требования.

Компаниям, арендующим землю под реализацию перспективных инвестиционных проектов, будут предоставлять ее в упрощенном виде на Ставрополье. Соответствующий документ подписал губернатор края Владимир Владимиров, рассказал глава регионального Минэкономразвития Денис Полюбин.

Изменения коснутся организации глэмпингов и других модульных конструкций, предназначенных для размещения туристов. Инвесторам не придется проводить торги для аренды земли.

«Одно из основных требований - предоставление инвестором информации о планируемой потребности в инфраструктуре для реализации инвестиционных проектов по строительству модульных некапитальных объектов. Необходимо также описать имеющиеся на земельном участке объекты водоснабжения и водоотведения, связи, энергоснабжения и газоснабжения»

- Денис Полюбин

Среди требований к инвесторам он также отметил, что они должны предоставлять расчет стоимости планируемых объектов и документы, где указана реальная возможность компании финансово обеспечить реализацию проекта на 30%.

Напомним, что туроператоры зафиксировали повышенный спрос на отдых в глэмпингах в период новогодних праздников. В зависимости от данных определенного сервиса путешествий рост составил от 30% до 60%.