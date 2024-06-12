«Артек» приедет в Абхазию

Команда знаменитого лагеря приедет в Сухум, чтобы отпраздновать столетний юбилей. Участников ждут развлекательные мероприятия 31 октября и 1 ноября.

В Абхазию приедет команда из крымского «Артека» в честь 100-летия лагеря. В республике она организует различные мероприятия для школьников и студентов, рассказал пресс-секретарь Минпросвещения Абхазии Аслан Кутелия.

«В рамках подписанного соглашения между Минпросвещением Абхазии и Международным детским центром "Артек" будет организовано выставочное мероприятие. Будут разного рода мастер-классы, конкурсы, вожатые лагеря расскажут об истории «Артека»

- Аслан Кутелия

Все мероприятия будут организованы в Сухуме в арт-пространстве «Гума». Даты проведения – 31 октября и 1 ноября.