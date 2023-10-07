Израиль объявил о начале операции против ХАМАС

Опубликовано: 11:10, 7 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ЦАХАЛ сообщил о начале операции "Железные мечи" против организации ХАМАС. Истребители наносят удары по целям Палестины. Ранее с территории сектора Газа велся ракетный обстрел территорий Израиля.

Армия обороны Израиля объявила о начале операции против палестинской организации ХАМАС, которая получила название "Железные мечи", сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

В настоящее время израильские истребители наносят удары по целям палестинцев.

Глава МО Израиля Йоав Галлант заявил, что ХАМАС допустил серьезную ошибку. Он объявил массовый сбор резервистов на фоне ракетных обстрелов.

"Сегодня утром ХАМАС (террористическая организация) совершил роковую ошибку и начал войну против государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛа ведут борьбу с врагом на всех участках проникновения"

- Йоав Галлант

Атака сектора Газа на Израиль

Утром с территории сектора Газа в сторону Израиля были запущены десятки ракет. В результате ударов пострадали десятки человек и погибла одна женщина. В ХАМАС объявили о начале операции против Израиля "Потоп Аль-Аксы".