Источник рассказал, что может способствовать продлению зерновой сделки

В пятницу в Стамбуле пройдет встреча на техническом уровне. Участниками переговоров станут представители России, Турции, Украины и ООН. От ее итогов будет зависеть успех на переговорах по продлению зерновой сделки.
Успех на переговорах по продлению зерновой сделки во многом будет зависеть от тех договоренностей, к которым стороны придут на встречах в Стамбуле в пятницу и на будущей неделе.
Об этом заявил источник в Анкаре накануне запланированной на 5 мая встречи на техническом уровне представителей России, Турции, Украины и ООН.
"Прежде чем проводить встречу на уровне заместителей министров обороны трех стран, решено провести встречу на техническом уровне с участием ООН. Обе они взаимосвязаны, и от их успеха во многом будут зависеть дальнейшие переговоры по продлению сделки"
– собеседник ТАСС.