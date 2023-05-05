Источник рассказал, что может способствовать продлению зерновой сделки

Опубликовано: 7:53, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В пятницу в Стамбуле пройдет встреча на техническом уровне. Участниками переговоров станут представители России, Турции, Украины и ООН. От ее итогов будет зависеть успех на переговорах по продлению зерновой сделки.

Успех на переговорах по продлению зерновой сделки во многом будет зависеть от тех договоренностей, к которым стороны придут на встречах в Стамбуле в пятницу и на будущей неделе.

Об этом заявил источник в Анкаре накануне запланированной на 5 мая встречи на техническом уровне представителей России, Турции, Украины и ООН.

"Прежде чем проводить встречу на уровне заместителей министров обороны трех стран, решено провести встречу на техническом уровне с участием ООН. Обе они взаимосвязаны, и от их успеха во многом будут зависеть дальнейшие переговоры по продлению сделки"

– собеседник ТАСС.