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Источник рассказал, что может способствовать продлению зерновой сделки

Источник рассказал, что может способствовать продлению зерновой сделки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В пятницу в Стамбуле пройдет встреча на техническом уровне. Участниками переговоров станут представители России, Турции, Украины и ООН. От ее итогов будет зависеть успех на переговорах по продлению зерновой сделки.

Успех на переговорах по продлению зерновой сделки во многом будет зависеть от тех договоренностей, к которым стороны придут на встречах в Стамбуле в пятницу и на будущей неделе.

Об этом заявил источник в Анкаре накануне запланированной на 5 мая встречи на техническом уровне представителей России, Турции, Украины и ООН.

"Прежде чем проводить встречу на уровне заместителей министров обороны трех стран, решено провести встречу на техническом уровне с участием ООН. Обе они взаимосвязаны, и от их успеха во многом будут зависеть дальнейшие переговоры по продлению сделки"

 – собеседник ТАСС.

Расписание встреч по зерновой сделке изменилось

Расписание встреч по зерновой сделке изменилось

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