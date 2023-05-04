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Расписание встреч по зерновой сделке изменилось

Расписание встреч по зерновой сделке изменилось
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В пятницу в Стамбуле зерновую сделку обсудит техперсонал. Замминистры встретятся для переговоров на следующей неделе, сообщили в Турции. Ранее на 5 мая была назначена встреча замминистров.

В пятницу в Стамбуле состоится диалог по продуктовой сделке, однако не на уровне замминистров, как сообщалось ранее.

"Перед встречей замминистров возникла необходимость в проведении встречи технического персонала ООН, Турции, России и Украины. Эта встреча состоится завтра"

– глава Минобороны Турции Хулуси Акар

В среду Акар анонсировал пятничную встречу замминистров обороны Турции, России и Украины. Теперь он объявил, что данная встреча состоится на следующей неделе, после технических переговоров.

Сроки действия черноморского коридора истекают 18 мая. Турецкая сторона ожидает пролонгации инициативы и организует с этой целью переговоры на различных уровнях.

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